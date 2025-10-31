●ＦＵＮＤＩＮＮＯ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月5日 事業内容：未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 仮条件決定日：11月18日 想定発行価格：570円 上場時発行済み株式数：2309万6901株 公募：8万7700株 売り出し：233万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限36万2600株 ブックビルディング期間：11月19日～25日