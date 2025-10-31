不正に入手したクレジットカード情報を使い、カープチケットを購入してだましとったとして、逮捕・送検されていた女性について、広島地検は不起訴処分としました。10月31日付けで不起訴処分となったのは大阪市旭区に住むパートの女性(67)です。警察などによると女性は2024年8月、カープの公式戦チケット50枚を不正入手したクレジットカード情報で購入し、だましとった疑いで逮捕・送検されていまし