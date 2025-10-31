愛知県岡崎市の「三井アウトレットパーク岡崎」が、11月4日にオープンします。180店舗が出店する、愛知県で初めての本格的なアウトレットモールの全貌が明らかになりました。 ■『ヨギボー』がお値打ちに…注目の初出店は 注目のアウトレット初出店は、“国内初”が32店に、“東海3県初”も35店です。優しく包み込まれるような座り心地の『ヨギボー』は、アウトレットでは東海エリア初