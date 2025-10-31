茨城・古河市の交差点で目撃されたのは、画面右側から走ってきた白い車と左の車線を走ってきた軽自動車が交差点で勢いよく衝突する瞬間。目撃者：正直、撮影かなと思うくらいの（車が）回転してましたね。衝突後、軽自動車はガードレールに接触すると勢いよく回転し、車道の真ん中に横倒しとなりました。辺りには車の部品とみられるものも散乱。一体なぜ、事故が起きたのでしょうか。事故の直前、目撃者が信号待ちをしていると、右