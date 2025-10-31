巨人の秋季キャンプ3日目がジャイアンツタウンスタジアムなどで行われた。野手陣のメニューには“ファウル打ち”が含まれ、同球場の室内練習場で、リチャードや石塚らキャンプに参加している野手陣全員が、真横のネットに向かって打球を飛ばした。阿部監督は「出来て損はないと思ってメニューに入れている。バットをインサイドから出さないと横に打てないというのもあるし、なるべく自分の近くまで持ってこないとダメ」と意