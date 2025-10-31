30日（木）、プルスリーガ（ポーランド1部）が第1節の優秀選手をポジション毎に発表し、リベロの備一真が選出された。 この優秀選手は各節毎に先発選手とリザーブ選手に分けてそれぞれ選出され、最多のノミネートを獲得した選手は、後にレギュラーシーズンのドリームチームに選出されるとのこと。 プルスリーガの編集部は、備を先発メンバーのベストリベロに