愛知県警によると、安福久美子容疑者（69）の逮捕容疑は1999年11月13日ごろ、主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が住んでいた集合住宅の一室で、高羽さんの首を刃物で複数回刺すなどして失血死させた疑い。