ボートレース福岡の「日本トーター杯」は３１日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。中山雄太（４１＝愛知）は前半５Ｒを４カドまくりで待望の初白星を挙げると、後半の１１Ｒはイン逃げを決めて連勝。見事に勝負駆けに成功し、１１位までジャンプアップさせて予選を突破した。「序盤の出足、行き足系に戻して一番良かった。タイムも出ていたし、行き足の延長で伸びにもつながっていた」と