テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が31日までに、自身が出演する同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0時45分）の公式インスタグラムに登場。外出先で温水洗浄便座が使えないと明かし、コメント欄で激論が展開されている。同アカウントでは番組の切り抜き動画を紹介。三谷アナが「潔癖で言うと、外でウォシュレット（温水洗浄便座）使えないんですよ」と前置きした上で「中にはすごくギリギリまで設置させて