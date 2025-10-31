小西雄大が前日練習で戦線復帰YBCルヴァンカップの前日会見が10月31日、試合会場の国立競技場で行われた。トレーニング後、取材対応に応じた柏レイソルのMF小西雄大はサンフレッチェ広島との決勝戦に向けて、「全員で勝ち獲りたい」と意気込んだ。頼れるレフティーが帰ってきた。8月22日に行われたJ1リーグ第27節の浦和レッズ戦以来、約2か月間ベンチ外が続いていた小西。コンディション不良から復帰を果たし、「やっとチーム