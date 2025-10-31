シンガーソングライターのリリー・アレン（４０）が、憧れの有名人と「お近づき」になろうと、わざわざ日本まで足を運んでいたという。２度の結婚歴を持つリリーだが、気になる相手が日本にいると知り、イギリスから飛行機で飛んできたのだそうだ。 【写真】離婚手続き中の夫との２ショット マガジンとのインタビューでリリーは名前には触れず、次のように明かした。「実は２回くらいや