２４日、広州白雲国際空港第３ターミナルビルの内部。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州10月31日】中国広東省の広州白雲国際空港は30日、第3ターミナルビルと第5滑走路が正式に稼働し、滑走路5本とターミナルビル3棟体制での運用を開始した。国内で初めて商業滑走路5本を備えた民間空港となり、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の世界クラスの空港クラスター構築を加速させた。同空港の第3期拡張