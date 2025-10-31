ミュージカル「『東京リベンジャーズ』ライブリベミュ祭東卍ＲＯＣＫ百花東卍の乱」（１１月３日まで）が３１日、東京・新宿の日本青年館ホールで開幕し、俳優の竹中凌平、北村諒、井阪郁巳、佐藤信長が取材会に出席した。２０１７年から２２年まで週刊少年マガジン（講談社）で連載された漫画家・和久井健さんによる人気漫画「東京卍リベンジャーズ」が原作。２１年にアニメ、映画、舞台化が実施され、今回は初のライブ