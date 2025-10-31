ＴＨＥＹＥＬＬＯＷＭＯＮＫＥＹのボーカル・吉井和哉が３１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」で映画「みらいのうた」（１２月５日公開、エリザベス宮地監督）の舞台あいさつに出席した。吉井に３年間密着し、生き様をとらえたドキュメンタリー。吉井は、本作撮影中の２０２２年に喉頭がんが発覚したが「このドキュメンタリーの撮影をやめたいと思ったことはない」ときっぱり。「カメラが回っていたことによっ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 2. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 3. 悲痛な留守電 変わり果てた母
- 4. 主婦殺害 高校で夫と同じ部活
- 5. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 6. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
- 7. 酒のツマミ終了へ 大悟が言及
- 8. 「当たらない天気予報」規制強化
- 9. 1999年主婦殺害 女が容疑認める
- 10. 69歳女逮捕に夫「よく捕まった」
- 1. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 2. 主婦殺害 高校で夫と同じ部活
- 3. 「当たらない天気予報」規制強化
- 4. 1999年主婦殺害 女が容疑認める
- 5. 69歳女逮捕に夫「よく捕まった」
- 6. 小泉氏の投稿「本気度」が話題に
- 7. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
- 8. 1999年の主婦殺害 容疑者を逮捕
- 9. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
- 10. 「全裸土下座」元男子生徒が会見
- 1. 悲痛な留守電 変わり果てた母
- 2. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
- 3. 田久保市長 涙が溢れ出した質問
- 4. TVから姿消した三浦瑠麗氏の現在
- 5. 精神科病院を提訴「反医療だ」
- 6. 国保 外国人らの保険料前納可に
- 7. ラブホで中高年が救急車呼ぶ事態
- 8. ナース仮装 日本赤十字社が注意
- 9. 高市氏に大物女優噛みつく 物議
- 10. 世界で1番美食の日本ピンチ 警鐘
- 1. 石破前首相を「大物」が痛烈批判
- 2. トランプ氏に「無理だな」反響が
- 3. 意味深 車内で謎の上下運動
- 4. 露軍 ウに新型ミサイル使用か
- 5. 教皇庁「異星人洗礼」の心構え
- 6. 6歳に銃撃 米担任は「死んだ」
- 7. 「核の実験指示」発言が波紋か
- 8. 豪の化石に「切り込み」の痕か
- 9. 習氏 中国と日本の首脳会談へ
- 10. 米男性に移植された豚の腎臓機能
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 車掌が中指立て発車 遠鉄大炎上
- 3. 田舎への移住で失敗 夫婦の苦悩
- 4. 信用組合が反社に計10億円提供か
- 5. モバブ リサイクル法回収対象に
- 6. 来年のコメ生産量 37万トン減
- 7. 月収100万円で年金見込み20万円
- 8. 確定申告悪用した 不正還付急増
- 9. 挿すのやめて 地下鉄SNSに反響
- 10. 「国産米離れ」加速も懸念
- 1. Amazonタブレットが40%オフに
- 2. 挿したままOKな小型SSDが登場
- 3. ロジクールの新製品 6年ぶり刷新
- 4. 「iPhone 17 Pro Max」の冷却は?
- 5. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
- 6. KDDI コンビニをハブにした未来
- 7. au PAYでお得に決済する方法
- 8. ISSの25周年 船内記録を公開
- 9. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
- 10. ケルヒャーの高圧洗浄機が6%OFF
- 11. スマホにマイナカード追加で障害
- 12. 周辺機器を2台のパソコンで共有できる！4K対応DisplayPortパソコン切替器
- 13. JBL初のハイブリッドノイズキャンセリング搭載オンイヤー、「Tune 680NC」発売
- 14. AIツール解説者が解説「Sora2」のキャラクターカメオ機能でペットもキャラも動画の主役に！ 期間限定の“招待コード不要”に注目集まる
- 15. NTTドコモが「d ticket」の提供を開始、富士通のデジタルチケッティングサービスを活用
- 16. Amazon、リストラはAIのせいじゃなくて「企業文化」
- 17. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 18. Xboxのポータブルゲーム機が登場
- 19. 映画「代々木ジョニーの憂鬱な放課後」日穏（KANON）インタビュー「普通に生活してるつもりではあるんですが、変なヤツだと思います」
- 20. NECソリューションイノベータの中堅・中小企業向け事業、NECネクサに移管
- 1. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
- 2. ソフトB・有原航平 MLB再挑戦か
- 3. ミズノ突然発表のシューズ 話題
- 4. 岡田彰布氏が藤川監督体制に本音
- 5. ソフトB周東 実は骨折していた
- 6. ド軍に「延長18回勝利」の代償が
- 7. 山本由伸に殺到する「神頼み」
- 8. 大相撲英公演で 力士を密着取材
- 9. 大谷夫妻が選んだ高級ベビーカー
- 10. ド軍の起用法に韓国メディア疑問
- 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 2. 酒のツマミ終了へ 大悟が言及
- 3. 工藤静香の私服「絶妙にダサい」
- 4. 男性とライブ観戦? 芽郁に呆れ声
- 5. 中居氏 木村拓哉との面会を切望?
- 6. ヒカル「女遊びはやめられない」
- 7. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
- 8. クマ被害急増「間違いなくエサ」
- 9. 佐藤二朗 生放送で「ガチ謝罪」
- 10. 感じ悪い説教 ニコルにドン引き
- 1. 彼の父が結婚反対「殺す」と暴言
- 2. 「岩手の婚活本」炎上した背景
- 3. ゾッとする...親切なじさん話題
- 4. GUカーデ 暗めカラーで印象一変
- 5. 減量を成功させる食事制限のコツ
- 6. au PAYでお得に決済する方法
- 7. 「東京コミコン2025」第8弾決定
- 8. ユニクロの楽ちんパンツで解決
- 9. 秋冬デート ふわふわトップス
- 10. 黒魔術サイトの「覗き見シール」