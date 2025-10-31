ＴＨＥＹＥＬＬＯＷＭＯＮＫＥＹのボーカル・吉井和哉が３１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」で映画「みらいのうた」（１２月５日公開、エリザベス宮地監督）の舞台あいさつに出席した。吉井に３年間密着し、生き様をとらえたドキュメンタリー。吉井は、本作撮影中の２０２２年に喉頭がんが発覚したが「このドキュメンタリーの撮影をやめたいと思ったことはない」ときっぱり。「カメラが回っていたことによっ