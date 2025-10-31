女優の吉永小百合が３１日、都内で主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）の初日舞台あいさつに共演の佐藤浩市、天海祐希、のん、木村文乃らと登壇した。女性初のエベレスト登頂に成功した田部井淳子さんの実話を基にした物語で、長年連れ添った夫婦像も描かれる。田部井さんがモデルの多部純子を演じた吉永は今回が１２４本目の映画出演。天候が客足に影響することもあり、前日は天気予報にくぎ付けとな