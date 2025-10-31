歌手でタレントの、あのが披露したオフショットが反響を呼んでいる。あのは３１日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「萌え萌え・滅全くハロウィン関係なしにメイド服着る仕事でした＃あのちゃんねる」とコメント。メイド服姿で横顔をおさめたショットや、全身をおさめたオフショットを披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。