【概要】東洋経済新報社が年4回発行する「会社四季報」。株式投資必携の1冊を28年間も読破している渡部清二氏（複眼経済塾塾長）が解説するシリーズの後編。前編で解説した“3ブロック”に続き、後編では投資判断に欠かせない「損益計算書」「株価チャート」の読み解き方を徹底解説。株価の上昇トレンドへの“大転換点”をどのように見極めるのか？財務情報から企業の状態をどう読み取るのか？四季報読破のプロが多角的な視点でお