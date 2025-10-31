多摩中央署で目撃されたのは、警察官のほうに声をかけたあと、目線を落とす男。廃品回収業者を装い、マンションの駐車場から約3万円のロードバイクを盗んだ疑いで逮捕された、上原健治容疑者（38）です。これまでに盗んだとみられる自転車は2000台に上るとみられています。上原容疑者の一連の犯行が明らかになったのは、2025年10月。東京・稲城市で盗難防止用の機器を付けた自転車が盗まれる事件があり、追跡した被害者がトラック