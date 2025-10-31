北海道・札幌市のアウトドア用品店で目撃されたのは、ダウンジャケットを左手に抱え、店をあとにしようとする半ズボン姿の男。カナダの高級ダウンジャケット2着、合わせて約13万円相当を盗んだとして、札幌市豊平区に住む26歳の男が窃盗の疑いで逮捕されました。10月6日午前11時前、店内に入ると立ち止まり、辺りを見渡す万引き犯。その約20分後、自分のジャケットで商品を覆い隠すようにして、代金を支払わずに持ち去ったとみられ