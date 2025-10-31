「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７・５」（１１月１日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技大会を前に、前日会見が行われた。オープニングマッチでは“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンが対戦相手ののオビエルにいきなり頭突きをかまし、乱闘に発展。騒然となった。計量を終え、フェイスオフとなると、ドラゴンがいきなり頭突きから右拳を繰り出し、オビエルがぐらつく場面も。オビエルも反撃したが、