元恵比寿マスカッツで、昨年7月にセクシー女優を引退し、現在はタレント、女優の架乃ゆら（26）が31日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良からの活動再開を発表した。「9月25日から体調不良により活動を休止し、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」と前置きした上で「医師との相談の上、11月より活動を再開することにしました」と発表した。今後は「これまで通りの活動ではなく、自