SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬31Æü¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼2¤Ç¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¥À¥¤¥Ö¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¡¢²£»³¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£¼«¿È¤ÏÉáÃÊ¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÈÉý¹­¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤ÇÎ¢Êý¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤¤¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤Ê¤È