後がない大一番で大谷はどんなプレーを見せるだろうか(C)Getty Imagesまさに圧巻のパワーだ。現地時間10月30日、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）で2勝3敗と後がなくなったドジャースは、敵地ロジャースセンターで第6戦前日の全体練習を実施。フリー打撃で大谷翔平が柵越えを連発し、その衝撃的な光景がSNS上で大きな反響を呼んでいる。【動画】何気ない行動に米記者が注目大谷翔平が“球拾い”をする様子米カリ