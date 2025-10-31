ソフトバンクは、シャープ製Androidスマートフォン「AQUOS sense10」を11月13日に発売する。価格は6万9840円。 「AQUOS sense10」は、クアルコム製チップセット「Snapdragon 7s Gen 3」を搭載したスマートフォン。5G SA（スタンドアローン）で音声通話を実現する技術「VoNR（Voice over NR）」に対応する。 AI機能として、通話時に登録した自分だけの声を届ける「Vocalist」を新たに搭載。