ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が３１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」でＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」（１１月１９日配信開始）の舞台あいさつに共演の鈴木保奈美と出席した。女優・柴咲コウが主演を務める本作は、芸能事務所と週刊誌によるスキャンダルを巡る禁断の攻防戦を描く。横山は、大手芸能事務所「ＫＯＤＡＭＡプロダクション」のマネジャー役を演じ、「（タレントは）マネジャー