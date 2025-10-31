女優の工藤美桜とＭ！ＬＫの山中柔太朗が３１日、都内で、ダブル主演を務める読売テレビ・ドラマＤｉＶＥ枠「悪いのはあなたです」（月曜・深夜１時３０分）の先行試写会に登場した。ふせでぃ氏の同名漫画が原作で、貯金残高８万円の派遣社員の山本莉子（工藤）が、ハイスペックな男性・安東ツトム（小川史記）と出会い、不倫の沼にハマっていく姿が描かれている。まもなく初回放送を迎える工藤は「やっと皆さんに見てもらえ