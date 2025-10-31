巨人は３１日、豪州と台湾のウィンターリーグへの派遣を発表した。１１月１３日に開幕する「オーストラリア・ウィンターリーグ」には田村朋輝投手、代木大和投手、石塚裕惺内野手、荒巻悠内野手の４選手を派遣し、アデレード・ジャイアンツに所属する。１１月５日に出発し、１２月２１日に帰国予定となっている。台湾で１１月１５日に開幕する「アジア・ウィンター・ベースボール・リーグ」には吉村優聖歩投手、黄錦豪投手、