演劇ユニット「TEAM NACS」メンバーで、映画やテレビ、舞台を中心に活躍している俳優・安田顕。現在放送中の「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査」では、内閣官房副長官・佐生新次郎を熱演している。そんな安田が2018年に出演し、榮倉奈々と共にダブル主演を務めた映画が「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」だ。原作は2010年にYahoo！知恵袋に投稿されて注目を集め、その翌年にコミックエッセイ化されたもので、「神様はバリ