トランポリンの世界選手権に向けた試技会で演技する宮野隼人＝東京都内トランポリンの世界選手権（11月5日開幕・パンプロナ＝スペイン）日本代表が31日、東京都の国立スポーツ科学センター（JISS）で試技会に臨み、男子個人でトップの62.380点をマークした全日本選手権2連覇の宮野隼人（滋賀県スポーツ協会）は「成長した姿を見せたい。目標はメダル獲得」と意気込みを語った。2年前の前回大会は決勝進出を逃しており、この日