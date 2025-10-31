サッカースペイン１部リーグ、バルセロナが１１月７日、改修中の本拠地スタジアム、スポティファイ・カンプノウで公開練習を行うと発表した。地元のスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどによると、使用可能となるのはメインスタンドと南側ゴール裏で収容人員は２万３０００人分。入場料は会員（ソシオ）が５ユーロ（約９００円）、一般が１０ユーロ（約１８００円）かかり、収益は入院している子供や未成年の環境改善や