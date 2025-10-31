【モデルプレス＝2025/10/31】「ミス立教コンテスト2025」エントリーNo.5の渡邉果菜（わたなべ・かな）さんのインタビュー。【写真】今年度も美女揃い「ミス立教」ファイナリスト◆渡邉果菜（わたなべ・かな）さんプロフィール学部／学年：社会学部／3年出身地：東京都誕生日：10月15日趣味：1人カラオケ特技：足首のテーピングを3分以内に巻けること。好きな食べ物：チョコミントアイス好きな言葉（座右の銘）：パッションで勝て