恋に気づいたときの胸の高鳴りや、少しずつ変わっていく自分へのとまどい。そこで今回は、俳優・日向亘さん＆Rayモデル・本田紗来とともに、人恋しくなる冬が連れてきた「心温まる物語」をお届けします。優しさとときめきが交差する瞬間を、どうぞお楽しみください♡ 恋の始まりは冬とともに幸せになりたい女のコのハナシ♡恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。芽生えたどの気持ちも