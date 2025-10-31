メ～テレ（名古屋テレビ） 26年にわたって未解決だった名古屋市西区の主婦殺害事件で逮捕された容疑者は、名古屋市港区に住む69歳の女でした。被害者の夫の高校時代の同級生で、容疑を認めているということです。 愛知県警は31日午後7時半から会見を開き、名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者(69)を殺人容疑で逮捕したと発表しました。 県警によると、安福容疑者は30日午後、捜査本部が置かれた西警察署に1