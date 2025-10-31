バッテリーの過去・現在・未来がひと目でわかる！トヨタバッテリーが、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）の日程で開催中の「ジャパンモビリティショー2025」に出展しています。開幕前日の29日、ブースがメディア向けに公開され、車載バッテリーに関するさまざまな技術がお披露目されました。JMS2025トヨタバッテリーも出展している共同ブース「BATTERY to the FUTURE」が