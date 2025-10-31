【新華社慶州10月31日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は31日、韓国の慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）最高経営責任者（CEO）サミットに「アジア太平洋のリーダーシップを発揮し、世界の発展と繁栄を共に促進」と題する書面演説を寄せた。