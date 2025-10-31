31日から静岡市内では、大道芸ワールドカップが開催されています。コメンテーターの鳥海高太朗さんが早速、会場で体感してきました。初めての大道芸に大興奮の連続でした。（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「毎年恒例の大道芸ワールドカップ、こちらメイン会場の駿府城公園に来ております。さっそく頭にもつけて、鼻も買いました鼻をつけながら行ってみたいと思います。」アジア最大級の大