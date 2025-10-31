きのうのエブリイでもお伝えしましたが、高岡市議会の自民党系会派の「高岡愛・議員会」は、最大会派の「同志会」から打診されていた会派合流を見送ると決めました。同志会側は、きょう判断を尊重して、今後の状況を見守る考えを示しました。高岡愛・議員会林貴文会長「今回の合流の申し出につきましては、時期尚早ということで、見送らさせていただくことになりました」出町市長を支援している「高岡愛・議員会」は、きのう、6