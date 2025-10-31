富山県の文化の発展に貢献した人に贈られる北日本新聞文化賞の贈呈式が、富山市で行われました。今年で78回目となる北日本新聞文化賞は、可西舞踊研究所代表で国の内外で多くの舞台の振り付けや演出を手がけ、県芸術文化協会副会長も務める可西晴香さんと、今年10月、国の重要無形文化財保持者＝人間国宝に選ばれた、高岡市在住で漆芸家の林曉さんが受賞しました。また、文化賞特別賞は、富山大空襲など戦争の記憶を継承する活動に