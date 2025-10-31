¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê38¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖHappy Halloween ¡Øtrick or treat¡Ù ²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¥«¥Ü¥Á¥ã¸¤¤È¥¦¥µ¥®·¯¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤¦¤«ÁêÃÌÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë¤Î¡Ö¤Ñ¤ë¤à¡×¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2ËçÌÜ¤Ë¤ÏÇò¥¦¥µ¥®¤Ë²¾Áõ¤·¤¿2ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤È°¦¸¤¤¬ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î