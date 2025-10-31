日本銀行は３１日に公表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」の全文で、昨年夏以降の輸入食料品価格の上昇に関する分析を示した。「輸入物価全体が下落基調にあるのと異なり、輸入食料品は上昇傾向を続けている」と指摘し、価格上昇は「日本固有の事象というよりも、グローバルな現象という面が強くなっている」などと説明した。輸入食料品の価格上昇の背景については、〈１〉世界的な人口増加による食料需要の増大〈