花王のグローバルプレステージブランド「KANEBO（カネボウ）」から、未来の肌を育む新化粧水『ジェネレイティング エッセンシャルズ』が登場します。赤ちゃんの肌を乾燥から守る“胎脂”の機能に着想を得た保湿成分「TAISHI™ Micro-Lipo*1」を初配合。肌のうるおいサイクルを支え、生命感あふれるみずみずしい肌へと導く1本です。2026年1月16日より全国の「KANEBO」取扱店にて発売予定♪ KANEBOの化粧水が導く