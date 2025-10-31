入院患者への暴行事件が発覚した「旧滝山病院」で、不適切な治療が原因で高齢男性3人が死亡したとして、遺族らが損害賠償を求めて提訴しました。訴状によりますと、東京・八王子市の精神科病院「旧滝山病院」に入院していた60〜70代の男性3人は、2018年から2023年、適切なケアをされずに重度の床擦れを起こしたり、誤った診断で投薬をされたりした末に死亡したということです。遺族らは31日、病院側に対し、あわせて8800万円の賠償