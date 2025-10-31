元HKT48の田中美久さんが、28日発売の『FLASH』（光文社）最新号で、表紙・巻頭・中面に登場しました。アイドルからグラビア、グラビアから女優へと進化し続ける田中さん。変わらぬ女神感で圧倒的な美貌を見せつけています。【写真】つるん陶器肌の田中美久さん表紙の田中さんは、淡いピンクのトップスを脱ぎ掛け、こちらを見つめる柔らかな表情が印象的です。誌面では、ベッドに横たわり、光沢のあるピンクのランジェリー姿でこち