2025年11月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）オフモードで“今”を楽しむ・全体運おひつじ座さんは、早熟な星座。若くして頭角を現し、周囲の期待を一身に集めてきたはず。自分は特別で、選ばれし存在という自負があります。けれど、成長に伴い、他の星座生まれの人も力をつけて追い上げてく