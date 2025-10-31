秋田市の明徳小学校付近で昼ごろから夕方にかけて相次いでクマが目撃されました。警察は住民に注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと31日午後0時50分ごろ、秋田市千秋公園の明徳小学校南側で、グラウンドのフェンス外側にいるクマ1頭を学校関係者が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。明徳小学校までは80メートルほどです。一方、午後4時半ごろには明徳小学校のグラウン