国務院報道弁公室は10月31日、政策に関する定例ブリーフィングを開催し、グリーン貿易拡大の関連状況を紹介しました。中国工業情報化部の責任者は、「対外貿易に従事する企業がグリーン設計と生産を展開するよう後押しし、産業のグリーン転換を加速させて、グリーン貿易拡大のために新たな原動力を注入していく」と表明しました。工業情報化部によると、次の段階では、製品の設計や製造、使用、回収、リサイクルなどの全過程におけ