2025年11月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）腕の見せ所先回りとフォローで・全体運持ち前の分析力と対応力を生かせそう。あちこちで話がクラッシュし、事故が起こりやすく、アフターケアに追われるでしょう。「何やってくれちゃっているの？」という感じ。でも、これ、攻略が難しいゲームと考える