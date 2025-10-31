二宮和也さん、中丸雄一さん、山田涼介さん、菊池風磨さんの4人からなるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」は10月29日、投稿を更新。『【緊急!!】かなり深刻な、、日』と題した動画を公開しました。【画像】よにのちゃんねる、“緊急事態”を報告！「一人減ったこと」の1000倍深刻な緊急事態？「チャンネル開設以来、最大級の緊急事態」を報告すると言う二宮さんに「（よにのメンバーが）一人減ったことよりも？」と問う山田さ