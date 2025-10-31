●あす1日(土)の朝にかけて、きまぐれなにわか雨の可能性も●北風流入で3連休の後半ほど、強い底冷えに注意。日中も上着が活躍●来週は晴れたり雨が降ったり、天気は周期的変化＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から県内には、低気圧や前線による雨雲が流れ込みました。雨は昼頃にピークを迎え、中部や東部を中心に強弱を繰り返しながら降り続きましたが、この時間にかけてまとまった雨雲は東へと遠ざかりました。一方、日本海に