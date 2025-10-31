中国電力は31日に記者会見を開き、上関町で建設計画を進めている使用済み核燃料の中間貯蔵施設の事業計画については、「現時点で示せるスケジュールはない」としました。（中国電力 北野立夫副社長）「事業計画は検討の段階でございますので近々にという状況にはありません」「現時点でお示しできるタイミングはございません」広島市の中国電力本社で開かれた記者会見の中で中間貯蔵施設の事業計画の公表めどについて問われ